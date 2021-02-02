Число преступлений с пластиковыми картами в России выросло в 5,5 раза

| Бернст Ю.

В России в 2020 году количество преступлений с использованием пластиковых карт достигло 190,2 тыс., что в 5,5 раза выше показателей 2019 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД.

Отмечается, что за год количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий возросло до 510,4 тыс.

С помощью интернета было совершено 300,3 тыс. преступлений (+91,3%), через средства мобильной связи — 218,7 тыс. (+88,3%).

Наибольший темп прироста преступлений выявлен в Санкт-Петербурге (780,6%), Ингушетии (167,5%) и Ленинградской области (142,8%).

В июне 2020 года число банковских карт достигло исторического максимума в России.