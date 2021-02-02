Почти половина россиян сообщили о падении мотивации на работе

| Бернст Ю.

События 2020 года плохо повлияли на мотивацию 49,4% сотрудников российских компаний, пишет РБК со ссылкой на опрос компании «Мегаплан».

Почти 30% респондентов заявили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, еще 22 % заявили, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее.

Нервные срывы из-за работы перенесли 34,4% жителей России, 52,1% утверждают, что подобных ситуаций с ними никогда не было, а 13,6% воздержались от ответа.

Опрос проводился среди 1 655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.

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