В правительстве опровергли сообщения о введении продуктовых карточек

В правительстве России опровергли данные о рассмотрении вопроса введения продуктовых карточек в стране.

Пресс-секретарь кабмина Борис Беляков отметил, что чаще всего в этом вопросе речь идет о финансовом оказании помощи. По его словам, получающий может распоряжаться средствами по своему усмотрению.

Он добавил, что власти отдают приоритет тем рычагам, которые дадут возможность в перспективе вывести семью из бедности.

Беляков уточнил, что в этом случае речь идет о переобучении, социальном контракте или содействии в трудоустройстве.

При этом он подчеркнул, что вопрос введения продуктовых карточек кабмином пока не обсуждается.

Ранее правительство утвердило порядок уведомления россиян о пособиях и льготах.