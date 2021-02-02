В ЦБ прогнозируют снижение годовой инфляции после февраля

Аналитики из Банка России прогнозируют пик годовой инфляции в феврале, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

В декабре годовая инфляция повысилась до 4,9%, в середине января — до 5,1%.

В документе отмечается, что после пиковых значений февраля инфляция начнет снижаться «на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 года».

Уточняется, что месячный рост цен будет замедляться в связи с ожидаемым постепенным смещением баланса краткосрочных факторов от проинфляционных к дезинфляционным. Среди таких факторов в том числе уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля. Это поспособствует началу замедления инфляции в марте.

Регулятор прогнозирует, что инфляция снизится до 3,5-4% к концу 2021 года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала о признаках ускорения инфляции в стране.