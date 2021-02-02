Германия заявила, что «Северный поток — 2» будет достроен

Вице-канцлер Германии и глава минфина страны Олаф Шольц заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в рамках онлайн-конференции «Европа 2021».

Министр отметил, что в вопросе реализации проекта есть сложности.

«Европейские государства сообща заявили, довольно исчерпывающе, что они считают это европейским делом и не хотят, чтобы другие в это вмешивались. Посмотрим», — подчеркнул Шольц.

Днем ранее Берлин заявил о неизменности позиции по «Северному потоку — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.