США будут отслеживать процесс завершения строительства «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты буду отслеживать процесс завершения строительства и сертификации газопровода «Северный поток — 2», после чего примут решение о санкциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций», — сказал дипломат.

Ранее в газете Handelsblatt появилась информация, что США сигнализировали о готовности снять ограничительные меры с проекта «Северный поток — 2» и начать диалог при условии выполнения ряда условий.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.