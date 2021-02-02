Минпромторг: продуктовые карточки для населения неактуальны

Минпромторг РФ сообщает, что мера по обеспечению продуктами питания нуждающихся граждан сейчас не является актуальной и не обсуждается. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«С учетом того, что в настоящее время в работе правительства при реализации мер поддержки нуждающихся граждан в качестве приоритетных определены мероприятия долгосрочного характера, направленные на комплексную поддержку семей и повышение их уровня благополучия (социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве), данная мера не является сейчас актуальной и не обсуждается в правительстве», — говорится в сообщении.

В правительстве России ранее опровергли данные о рассмотрении вопроса введения продуктовых карточек в стране.