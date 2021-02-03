Число вакансий удаленной работы в России в январе выросло на 57%

| Бернст Ю.

В январе в России на 57% выросло число вакансий удаленной работы, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса поиска работы HeadHunter.

Его результаты показали, что в январе их количество достигло пиковых значений и составило почти 32 тыс. штук по всей стране. Это на 57% выше показателя декабря 2020 года.

Каждая пятая такая вакансия приходится на Москву.

Самыми востребованными навыками для работы в дистанционном формате являются владение компьютером и офисными программами, языками программирования и готовность к обучению.

Ранее стало известно, что порядка четверти российских компаний в ближайшее время намерены оставить сотрудников на удаленной работе, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса.