Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Россия с 15 февраля возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Между Москвой и Баку рейсы будут выполняться по два раза в неделю, а между Москвой и Ереваном по 4 раза в неделю.

«Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе кабмина, данное решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян решили ограничить пассажирские перевозки между двумя странами на 14 дней. Также было приостановлено авиасообщение между Азербайджаном и рядом российских городов.