Стало известно, людям каких профессий больше всего не хватает зарплаты

Рабочему и административному персоналу в России больше всего не хватает зарплаты на основные нужды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter и «Деньги Вперед».

Согласно результатам исследования, 36% россиян хватает зарплаты на удовлетворение базовых потребностей. 39% граждан заявили, что зарплаты им хватает, но с трудом.

Оставшимся 25% зарплаты не хватает даже на основные нужды. Среди них больше всего рабочего и административного персонала, сотрудников сферы транспорта и логистики.

Регионами, где россиянам больше всего не хватает денег, стали Свердловская и Ростовская области.

Ранее исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ) показало, что доход семьи, комфортный для обслуживания ипотеки в России, составляет 70,3 тысячи рублей.