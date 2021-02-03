Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний из-за того, что они совершали полеты в Россию и Крым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СБУ.

Речь идет о молдавской авиакомпании JET4U S.R.L и португальской авиакомпании JET4U LDA. Им запрещено осуществлять транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины.

Ограничения будут действовать до возвращения Крыма под контроль Киева или же до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с «аннексией полуострова».

Ранее украинская Рада утвердила санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.