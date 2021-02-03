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Деловые новости

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Минтруд предложил учитывать декрет при выплате пособия по безработице

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Минтруд России предлагает учитывать декретный отпуск матерей в качестве сроков выплаты пособий по безработице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий проект был подготовлен ведомством.

Кроме того, министерство предлагает учитывать и призыв на военные сборы при расчете сроков выплаты денежных пособий.

На 2021 год размер минимального пособия составляет 1500 руб., а максимального — 12 130 рублей. Однако в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но в размере не превышающей максимальную величину пособия, а затем в следующие три месяца — 60% дохода, но не выше 5000 рублей.

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