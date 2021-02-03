Росстат отметил замедление недельной инфляции в России до нуля

Росстат опубликовал данные по уровню инфляции в России. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что ее уровень в период с 26 января по 1 февраля 2021 года опустился до нулевой отметки, несмотря на рост на 0,2% неделей ранее.

До этого такие показатели фиксировались 22 — 28 сентября 2020 года.

При этом с начала 2021 года цены в стране выросли на 0,7%.

Однако сахар, подсолнечное масло и яйца снизились на 0,2% — 3,3% в субъектах России.

Ранее в МЭР заявили, что пик годовой инфляции в России пока не пройден.