В России водка и овощи выросли в цене

В России после роста цен на предыдущей неделе подорожали водка, овощи и мясо, следует из данных Росстата.

С 6 января по 1 февраля произошел рост цен на 0,1%.

В результате ускорился рост цен на огурцы — до 6,9%, картофель подорожал на 1,5%, свежая белокочанная капуста — на 1,3%, репчатый лук — на 1,5%, морковь — на 2,4%. В среднем цены на плодооовощную продукцию увеличились на 1,6% с 26 по 1 февраля, неделей ранее рост составлял 1,4%.

Незначительно выросли цены на куриное мясо и маргарин (на 0,5%), на говядину, баранину, мороженую рыбу и стерилизованное молоко — на 0,2%. Водка стала дороже на 0,2%.

При этом на 0,3% подешевели конфеты и поваренная соль, на 0,2% — рис и карамель. Сливочное масло, сметана, печенье, мясные и овощные консервы для детского питания стали дешевле на 0,1%. Прежними остались цена на сосиски, сардельки, мясные консервы, свинину, пастеризованное молоко и черный чай.

Ранее сообщалось, что в России резко вырастут цены на ряд товаров из-за подорожания морских перевозок.