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Деловые новости

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Счетная палата запланировала масштабные проверки нацпроектов на 2021 год

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Счетная палата России проведет масштабные проверки нацпроектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов в 2021 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, будет изучено, как используются федеральные бюджетные трансферты при подготовке нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» за 2019-2020 годы и за январь текущего года.

Также СП изучит результаты реализации нацпроектов «ЖКХ и городская среда», «Ипотека и арендное жилье», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По направлению «Международная кооперация и экспорт» специалисты проанализируют эффективность применения бюджетных средств, выделенных в 2018–2020 годах на создание единого института развития экспорта.

Кроме того, несколько надзорных мероприятий коснутся нацпроекта «Экология». Аудиторы проверят надлежащее финансирование мероприятий проекта, были ли достигнуты поставленные цели, а также изучат «контрольные точки» со стороны Минприроды, Минпромторга, Минстроя, Минсельхоза, и подведомственных организаций.

В январе президент России Владимир Путин поручил кабмину привести в соответствие государственные программы и обновленные национальные цели.

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