Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года

Мировые цены на продовольственные товары в январе выросли до максимальных с июля 2014 года значений, сообщает ТАСС со ссылкой на продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН.

Среднее значение индекса продовольственных цен, который показывает изменение цен на продукты, в январе составило 113,3 пункта. Это на 4,3% больше, чем в декабре.

Как отмечается, больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в стране снизились цены на сахар.