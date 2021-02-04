На Хабаровском НПЗ сообщили, что нет нужды покупать бензин впрок

Все АЗС ННК в Хабаровском крае обеспечены топливом с запасом, нет необходимости покупать бензин впрок. Об этом сообщили на Хабаровском НПЗ, передает РИА «Новости».

В компании заявили, что первые партии бензина поступили на АЗС ННК региона в ночь с 3 на 4 февраля. Реализация топлива осуществляется в сверхнормативном режиме.

Там также отметили, что в течение этого месяца в край поступит 75 тыс. тонн топлива, что полностью покроет потребности региона.

Ранее сообщалось, что запасы автомобильного бензина в России снизились до 1,2 млн тонн и оказались минимальными за 5 лет. По информации СМИ, в Хабаровске начали продавать через интернет бензин по 100 рублей за литр и места в очереди на заправку на фоне дефицита топлива.