Минэкономразвития допускает восстановление доходов россиян в 2021 году

В Минэкономразвития (МЭР) РФ полагают, что доходы граждан в третьем-четвертом кварталах 2021 года будут восстанавливаться. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия-24».

Восстановление доходов, по мнению министра, произойдет после снятия введенных из-за коронавируса ограничений, которые в последние месяцы были не такими «жесткими».

«Возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году», — приободрил Решетников.

Притом рост экономики идет уже в настоящее время. «Мы еще сравниваемся с первым кварталом прошлого года, когда COVID-19 и ограничений не было, когда экономика работала в другом режиме. Сейчас мы еще не дотягиваем, но рассчитываем, что динамика, которую мы набрали, во втором - третьем кварталах позволит нам превзойти эти значения», — добавил Решетников.

В 2020 году только 33% россиян сохранили уровень своих трат, а еще 44% отметили, что их доходы в 2020-м не снизились. «Газета.Ru» пообщалась с экспертами и выяснила, стоит ли надеяться на рост доходов в 2021 году.