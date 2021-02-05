Первое в 2021 году заседание Евразийского межправсовета началось в Алма-Ате

Первое в 2021 году заседание глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) началось в казахстанской Алма-Ате. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в мероприятии участвуют премьер-министры Казахстана, России, Армении, Белоруссии и Киргизии.

На текущем заседании стороны должны переговорить относительно работы ЕАЭС, а именно — о функционировании внутреннего рынка, таможенно-тарифном регулировании и реализации инновационных проектов.

Встреча пройдет сначала в узком, а затем в расширенном составе. Для участия в мероприятии в Казахстан также прибыл председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов. Эта республика с конца 2020 года является наблюдателем при ЕАЭС.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, членами которого в настоящее время являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. ЕАЭС начал действовать в 2015 году. В текущем году в объединении председательствует Казахстан.

В январе текущего года президент России Владимир Путин призвал эффективно координировать усилия стран ЕАЭС в условиях пандемии коронавируса.