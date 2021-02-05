Мишустин предупредил коллег по ЕАЭС о последствиях отказа от цифровизации

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал коллег по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) не бояться внедрения совместных цифровых платформ, передает РИА «Новости».

По его словам, страны «пятерки» предпринимают попытки перенести сроки внедрения совместных цифровых платформ, сохранять национальные правила и системы.

«Коллеги, мне кажется, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие», — заявил глава российского правительства.

Он подчеркнул, что, если затягивать цифровизацию и унификацию, то придется вернуться к контрольным мерам на внутренних границах.

В пятницу, 5 февраля, в Алма-Ате началось первое в 2021 году заседание глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что в мероприятии участвуют премьер-министры Казахстана, России, Армении, Белоруссии и Киргизии.