Новый вид кредитов может появиться в России

Совет Федерации изучает вопрос о введении нового вида кредитов в России — ссуды на судебные расходы. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, такой кредит могут получить те лица, которые не могут покрыть свои расходы на адвоката. При этом, если сторона истца одержит победу, то он обязан заплатить оговоренное вознаграждение кредитору.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин отметил, что эксперты положительно оценивают данную инициативу, поскольку она может повысить качество оказываемых юридических услуг и рассмотрения судебных споров.

Кроме того, председатель комитета Андрей Клишас отдал поручение досконально проработать вопрос судебного финансирования.

Ранее президент России Владимир Путин оценил роль банковской системы в преодолении кризиса.