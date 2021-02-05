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Деловые новости

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В Крыму заявили о готовности помочь Украине электроэнергией

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Крым готов помочь Украине поставками электроэнергии, если от Киева поступит соответствующий запрос. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА «Новости».

Парламентарий напомнил, как несколько лет назад Украина обесточила полуостров, подорвав электроопоры в Херсонской области.

По его словам, этот инцидент заставил Крым стать независимым от чужой электроэнергии. Оперативно на полуострове были построены энергомост с Кубани и две мощные теплоэлектростанции.

«Крым стал энергетически профицитным регионом. Теперь российский Крым готов рассмотреть возможность и начать поставки электроэнергии в рамках помощи не киевским властям..., а братскому украинскому народу», — заявил Гемпель.

Ранее в Крыму ответили на идею первого президента Украины Леонида Кравчука провести новый референдум по статусу полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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