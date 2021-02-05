Турция откроет туристический сезон в апреле

Турция откроет в текущем году туристический сезон в апреле. Об этом заявил министр туризма страны Мехмет Эрсой, сообщает газета Haberturk.

Отмечается, что сначала сезон откроется на Средиземном побережье, а затем на Эгейском.

По словам Эрсоя, первыми Турцию смогут посетить туристы из Европы, а конце апреля — в начале мая — из России, а также Великобритании.

Турецкий министр рассчитывает на то, что туристы с остальных стран смогут приехать в Турцию в августе.

В январе сообщалось, что Турция планирует открыть летний сезон-2021 раньше срока.