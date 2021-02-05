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Деловые новости

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Президент холдинговой компании «Интеррос» Владимир Потанин Президент холдинговой компании «Интеррос» Владимир Потанин

Потанин назвал решение суда по претензиям Росприроднадзора уроком для «Норникеля» и сигналом для бизнес-сообщества

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«Это решение, прежде всего, говорит о той серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии. Это урок для нашей компании, но, думаю, что это сигнал для всего бизнес-сообщества, - заявил президент компании «Норникель» Владимир Потанин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» в пятницу.

«Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с ещё большей серьезностью. Наша компания, я считаю, этот урок усвоила. Мы выполняем поручение президента по ликвидации последствий аварии и по восстановлению экосистемы», - подчеркнул глава «Норникеля».

Как ранее заявляли в компании, в ближайшие 5-7 лет она планирует инвестировать порядка 250 миллиардов рублей в экологические программы и 100 млрд в обеспечение промышленной безопасности. В ближайшее время «Норникель» также планирует подписать четырёхстороннее соглашение с органами власти, по которому будет дополнительно инвестировано 80 млрд руб в социальную сферу Норильска.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Енисейского управления Росприроднадзора о взыскании с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочернее предприятие ГМК «Норникель») ущерба за разлив нефтепродуктов в Норильске. Суд взыскал с НТЭК 146 млрд рублей.

«Часть взысканных с дочерней компании «Норникеля» средств, подлежащая зачислению в федеральный бюджет по Бюджетному кодексу, поступит в федеральный бюджет по соответствующему коду бюджетной классификации (платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам в федеральной собственности). Далее средства будут направлены в резервный фонд правительства», - сообщили в Минфине.

Горно-металлургическая компания неоднократно заявляла, что берет на себя ответственность за ликвидацию последствий аварии в Норильске. По последним данным, «Норильский никель» уже потратил на эти цели 4 млрд рублей и планирует затраты в размере 12 млрд рублей

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