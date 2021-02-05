Меркель обсудит с США «Северный поток — 2»

У Евросоюза и США есть противоречия по газопроводу «Северный поток — 2», но стороны могут прийти к компромиссу. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Что касается администрации [президента США Джо] Байдена, то, разумеется, мы вступим с ней в диалог», — заверила Меркель.

Канцлер осудила санкции США против проекта, затрагивающие участвующие в строительстве компании. Она подчеркнула, что, «возможно, разногласия [по проекту с США] не так велики, как кажется».

По словам Меркель, хоть «Северный поток — 2» и является бизнес-проектом, газопровод важен политически и «играет важную роль в трансатлантическом регионе».

Ранее в бундестаге предложили ввести мораторий на «Северный поток — 2».