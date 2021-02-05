ФАС раскрыла картель, завышавший цены госзакупок горюче-смазочных материалов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель по поддержанию цен на госзакупках горюче-смазочных материалов (ГСМ). Согласно сообщению ФАС, общий размер штрафов составил более 400 млн рублей.

«ФАС России вынесла решение в отношении ООО «Нова Групп», ООО «ПНТ», ООО «Белая Звезда», ООО НК «Союз Петролеум», ООО «Атлант-Ойл» и ООО «Фьюел Менеджмент», которые признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения», — говорится в сообщении.

По данным ФАС, с февраля 2016 года по сентябрь 2019 года участники картеля поддерживали цены на 65 торгах на поставку горюче-смазочных материалов для нужд государственных органов власти, федеральных казенных, унитарных предприятий, государственных бюджетных учреждений, органов местного самоуправления.

Общая выручка картеля превысила 900 млн рублей.