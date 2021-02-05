Россия увеличила экспорт золота в три раза

В 2020 году Россия увеличила экспорт золота в 3,2 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФТС.

В 2019 году Россия экспортировала золото на $5,76 млрд, в 2020 году — $18,535 млрд. Больше всего металла продают в Великобританию — 290 тонн на сумму $16,9 млрд.

В апреле прошлого года правительство разрешило Минпромтогу выдавать производителям лицензии на экспорт металла на основе заявления, которое согласовано с Минфином.

Ранее цена серебра достигла максимума с февраля 2013 года.