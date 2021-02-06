Германия рассматривает идею «механизма отключения» «Северного потока – 2»

Немецкие власти рассматривает идею использования «механизма отключения» для газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает журнал WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.

По данным издания, в случае если Россия попытается «шантажировать» Украину сокращением поставок газа, данный механизм позволил бы прервать подачу газа с немецкой стороны. В МИД ФРГ заявили, что он позволит сделать «практически невозможным» использование трубопровода как средства давления на Киев.

Как отмечают авторы материала, на самом деле ни канцлер Ангела Меркель, ни министр иностранных дел Германии социал-демократ Хайко Маас не готовы выйти из проекта.

Однако в настоящее время обсуждается идея снабдить трубопровод «механизмом отключения», говорится в публикации.