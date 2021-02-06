Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс карты

Эксперты рассказали о способах, которые помогают мошенникам узнать баланс банковской карты россиянина, передает РИА «Новости».

По словам руководителя отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослава Бабина, злоумышленники могут узнать конфиденциальную информацию о других пользователях из-за ошибок в банковских приложениях. Проблемы с недостаточной авторизацией встречались в 2020 году в каждом третьем приложении, часто благодаря таким уязвимостям можно узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы.

Как отмечает преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов, самый распространенный способ получения персональных данных — втереться в доверие человеку или добыть информацию, манипулируя им. Эксперт уточняет, что информация, необходимая злоумышленникам для того, чтобы выйти на клиента банка и попытаться выведать у него баланс карты, попадает в их руки из-за утечек персональных данных. Такие инциденты возможны при использовании сервисов доставки, такси, каршеринга.

Кроме-того, не все банковские сотрудники отличаются добросовестностью — они могут состоять в преступном сговоре с мошенниками и предоставлять им информацию о своих клиентах.

Один из самых банальных способов узнать баланс карты — «подглядывание из-за спины», когда гражданин выводит баланс счета на экран банкомата или использует банковское приложение в людных местах.

Ранее сообщалось, что мошенники освоили новый способ кражи денег с банковских карт.