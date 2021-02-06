Мишустин продлил упрощенное лицензирование для бизнеса в соцсферах

Премьер-министр министр Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее на год выдачу лицензий «автоматом» для организаций и предпринимателей из социально значимых отраслей. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В данном случае речь идет о медицинской отрасли, фармацевтике, образовании, экологии, охране труда. Отмечается, что всего мера затронет десять сфер, которые обозначило Минэкономразвития.

«Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений», — указано в сообщении.

Российские власти в апреле прошлого года на фоне пандемии коронавируса автоматически продлили действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекали с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление также позволяет органам власти работать с документами и выдавать их дистанционно.