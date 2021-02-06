В Крыму ответили на угрозы Зеленского бороться с бизнесом на полуострове

| Бернст Ю.

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал абсурдом обещание украинского президента Владимира Зеленского бороться со всеми, кто ведет бизнес на полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подобные вещи доходят до абсурда и показывают, что началась агония нынешней украинской власти», — прокомментировал данное заявление Бобков. Он отметил, что Зеленский из либерального кандидата в президенты превратился в одиозную фигуру.

Бобков призвал украинские власти заняться развитием своей страны и не вмешиваться в дела РФ.

Ранее Зеленский заявил, что Киев будет бороться с теми, для кого бизнес в Крыму и Донбассе является нормой.