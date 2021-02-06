Состояние Маска за неделю увеличилось на $11,5 млрд

| Бернст Ю.

Стоимость активов главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за неделю выросла на $11,5 млрд, передает журнал Forbes.

По подсчетам издания, состояние бизнесмена достигло $184,3 млрд.

Агентство Bloomberg оценивает суммарную стоимость активов Маска в $203 млрд.

Основной причиной увеличения состояния Маска в течение года стал рост капитализации Tesla. В начале 2020 года она составляла менее $100 млрд, на сегодняшний день — превышает $800 млрд.

Сейчас Маск занимает первое место в рейтинге 10 крупных предпринимателей из числа богатейших людей мира, которые получили наибольшую прибыль в течение недели. Она оценивается в $74 млрд.

В январе биткоин стал дороже на 19% после того, как Маск разместил хэштег #bitcoin в своей подписи в Twitter.