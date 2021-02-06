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Деловые новости

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Президент США Джо Байден Президент США Джо Байден

Байден позвонил безработной американке

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Президент США Джо Байден позвонил жительнице Калифорнии Мишель, которая потеряла работу из-за пандемии. Об этом сообщается в Twitter главы государства.

До этого женщина написала президенту письмо. Байден рассказал ей о программе стимулирующих мер.

«Идея в том, что мы хотим [заново] открыть бизнес. Мы примем план, который предоставит людям срочную помощь, в которой они так нуждаются. Это поможет малому бизнесу открыться», — сказал американский лидер.

Ранее Байден заявил, что 36 миллионов американцев голодают из-за коронавируса.

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