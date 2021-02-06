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Деловые новости

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Устроившей флешмоб в поддержку Путина компании вынесли предупреждение

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Министерство общественной безопасности Свердловской области выпустило предупреждение частной компании в Екатеринбурге после организации флешмоба в поддержку главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информполитики региона.

До организаторов акции довели информацию о наличии признаков несоблюдения положений законодательства РФ об организации и проведении массовых публичных мероприятий.

Ранее компания «Сима-ленд» выложила в сеть ролик, где сотрудники компании, размахивая российскими триколорами, выстраиваются в надпись «Путин — наш президент». Участниками акции стали сотни человек.

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