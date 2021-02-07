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Деловые новости

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Американская компания заплатит сотрудникам за прививку от COVID-19

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Американская компания Kroger, управляющая продуктовыми магазинами в 35 штатах, анонсировала выплаты для сотрудников, привившихся от коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, прошедшие вакцинацию работники получат единовременную выплату в размере $100, указано в сообщении.

При этом те сотрудники, которые не могут привиться по состоянию здоровья или по религиозным причинам, также могут претендовать на выплату. Для ее получения им необходимо пройти образовательный курс по охране труда и технике безопасности.

В январе в США были зафиксированы рекордные показатели госпитализации и смертности из-за COVID-19.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавирусом заразились более 26,9 млн американцев, из них более 460 тысяч скончались.

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