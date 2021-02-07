Названо условие для возвращение доллара к 73 рублям

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал условие, при котором курс доллара может опуститься до 72,5-73 рублей, сообщает РИА «Новости».

По его словам, на рубль продолжит влиять геополитическая обстановка, пока есть признаки того, что новые антироссийские санкции будут персональными и не навредят целым секторам экономики из бизнеса.

«Если эти ожидания оправдаются, а котировки Brent хотя бы останутся около текущих уровней 58-59 долларов, доллар к концу февраля — в начале марта может опуститься в область 72,5-73 рубля», — прогнозирует специалист.

Также он отметил, что в январе рублевая стоимость барреля Brent вернулась к экономически обоснованным уровням выше 4000 рублей. Таким образом переоцененность рубля к нефти, которая наблюдалась в прошлом году, исчезла и теперь он будет более активно отыгрывать рост нефтяных цен, а в случае снижения стоимости нефти, будет «сдержанно реагировать на этот негатив».

5 февраля курс доллара опустился до 75 рублей впервые с 27 января. В последний раз доллар стоил 73 рубля 17 января, а 72,5 рубля — в конце июля 2020 года.