Минэкономики Германии призывает не связывать «Севпоток — 2» с Навальным

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выступил против попыток связать газопровод «Северный поток — 2» с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

Альтмайер пояснил, что прекращение строительства трубопровода приведет лишь к потере инвестиций немецкими компаниями.

«Если «Северный поток — 2» не будет достроен, то Россия не станет автоматически продавать меньше газа, поскольку по-прежнему эксплуатируются «Северный поток — 1» и газопровод через Украину», – отметил министр.

Он добавил, что ответ на ситуацию с Навальным может быть только общим со стороны всех стран — членов Европейского союза.

Ранее против увязки строительства «Северного потока — 2» с ситуацией вокруг Навального выступил канцлер Австрии Себастьян Курц.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Фактически он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.