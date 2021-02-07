Ростуризм планирует возобновить в феврале программу туристического кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о планах запустить третий этап распродали туров с кешбэками в феврале. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Мы хотели бы в этом году продолжить эту самую востребованную меру поддержки, ее выше всего оценил и бизнес, и туристы. Нами уже подготовлены правила на представление этой субсидии, мы надеемся в феврале стартовать с очередным третьим этапом туристического кешбэка», — сказала она.

Глава ведомства отметила, что основные условия программы будут такими же, что и на втором этапе, который прошел в октябре-декабре 2020 года.

Отмечается, что помимо туроператоров, отелей и санаториев, которые участвовали в первых двух этапах распродажи туров с кешбэком, теперь акция распространяется и на детские лагеря.

Чтобы принять участие в программе минимальный период проживания туриста в отеле или санатории должен составлять не менее двух ночей. Приобрести путевку можно только у туроператоров, входящих в единый федеральный реестр. Оплатить его можно только через карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности. Кешбэк составляет 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей за одну услугу на одну карту.

Россияне в рамках программы кешбэка в 2020 году потратили на отдых внутри страны 6,5 млрд рублей, 1,2 млрд рублей из этой суммы им вернули. В программе приняли участие около 300 тысяч человек.