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Деловые новости

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Симоньян раскритиковала жалующихся на низкие пенсии россиян

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскритиковала россиян, жалующихся на низкие пенсии. Свое мнение журналистка высказала в эфире передачи «Соловье LIVE» на YouTube.

Граждане забыли, как жили в 90-е годы, заявила Симоньян, говоря о жалобах россиян на размер пенсии.

«Да, они (пенсии — прим. «Газеты.Ru») маленькие. Но они на порядок больше, чем были... Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» — сказала журналистка.

По ее словам, пенсии в стране будут расти, но для этого необходимо «время нашей стране нормально развиваться без потрясений».

Осенью 2020 года один из крупнейших банков Франции Natixis провел исследование и выявил лучшие страны мира для жизни пенсионеров. Россия замкнула рейтинг, оказавшись на 44-м месте.

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