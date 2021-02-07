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Деловые новости

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Туроператоры РФ сократили долг за несостоявшиеся поездки более чем вдвое

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Туроператоры сократили долг перед россиянами по не состоявшимся из-за пандемии турам с более чем 40 млрд руб. до 16 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Она отметила, что Россия справилась с данной ситуацией лучше, чем многие страны. С российского рынка не ушел ни один крупный туроператор и все выполняют обязательства перед людьми, утверждает Догузова.

Такого результата удалось достичь в том числе благодаря мерам господдержки, добавила она.

Ранее стало известно о планах Ростуризма возобновить в феврале программу туристического кешбэка.

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