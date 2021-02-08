ЦБ оштрафовал 17 банков за нарушение кибербезопасности

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев заявил, что регулятор оштрафовал 17 банков за нарушение требований кибербезопасности. Его слова приводит ТАСС.

«У нас за последнее время порядка 17 банков получили штрафы за несоблюдение требований в части информационной безопасности», — сказал он, выступая в Госдуме.

Сычев добавил, что ЦБ начинает переходить от проверок к киберучениям, которые позволяют эффективнее выявлять риски финансовых организаций.

Ранее эксперты спрогнозировали рост числа экономических киберпреступлений в связи с сохранением дистанционного режима работы во многих компаниях, роста числа транзакций в сети и других факторов, вызванных пандемией.