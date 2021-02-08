Первый поезд РЖД отправился в Белоруссию после перерыва из-за коронавируса

РЖД отправили из Москвы в Минск первый поезд после перерыва, случившегося из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Поезд отправился с Белорусского вокзала в 19.53 мск 8 февраля и прибудет в Минск в 4.41 мск 9 февраля. Из белорусской столицы состав стартует в 22.10 мск 8 февраля, прибудет в российскую столицу в 8.13 мск следующего дня.

Поезда из Минска будут ходить по четным числам, из Москвы — по нечетным.

Железнодорожные перевозки приостановили между странами в апреле 2020 года.

Ранее стало известно, что приезжающим в РФ на поезде необходима справка об отсутствии COVID-19.