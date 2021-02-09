Прокуратура начала проверку информации о невыплате зарплат ученым, пожаловавшимся Путину

Прокуратура Новосибирской области осуществляет проверку по факту невыплаты зарплат ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, одна из сотрудниц которого пожаловалась президенту России Владимиру Путину на проблемы с оплатой труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

Как рассказали в региональной прокуратуре, после сюжета СМИ о невыплате зарплаты ученым выполняется проверка трудового законодательства об оплате труда.

Накануне в ходе заседания Совета по науке и образованию одна из его участниц пожаловалась Путину, что низкие зарплаты ученых маскируются их переводом на полставки. После этого глава государства поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову рассмотреть эту ситуацию и в других регионах, а после предоставить доклад.