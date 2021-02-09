Пенсионерам могут дать возможность отключить онлайн-платежи и переводы

| Бернст Ю.

Пенсионерам могут предоставить возможность отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. С таким предложением Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Центробанк, пишут «Известия».

В случае одобрения инициативы пенсионеры смогут оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, а также входящих переводов.

В ОНФ считают, что это позволит уменьшить число мошеннических операций с банковскими картами пенсионеров.

Рассматривается также вариант подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами для перевода денег, рассказала глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В ЦБ ответили, что уже разрабатывают дополнительные меры по защите пенсионеров и инвалидов при пользовании финансовыми услугами.

Осенью руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести лимит в размере 10 тыс. руб. в сутки на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров.