Два острова Эпштейна продадут для выплат его жертвам

| Бернст Ю.

Распорядители недвижимого имущества обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних покойного финансиста Джеффри Эпштейна рассматривают возможность продажи двух его островов, чтобы получить средства для выплаты компенсаций жертвам его сексуальных преступлений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката распорядителей недвижимости на Американских Виргинских островах Дэна Вейнера.

По его словам, множество лиц заинтересованы в приобретении двух объектов недвижимости на этих островах.

Специальный фонд, учрежденный 25 июня 2020 года, выделил жертвам Эпштейна $49,8 млн. Распорядители недвижимого имущества из-за нехватки средств приостановили до 25 марта выплату компенсаций.

Финансист проживал более 20 лет на Американских Виргинских островах и владел двумя небольшими островами в составе данной территории США. Оценочная стоимость этой недвижимости упала с порядка $630 млн в июне 2020 года до почти $241 млн 31 декабря 2020 года.

Эпштейн был задержан в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.