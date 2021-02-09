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Деловые новости

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ФАС обнаружила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ходе проверки выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами, сообщается на сайте ведомства.

Комплексное расследование проводится из-за роста цен на металлопродукцию различного сортамента.

ФАС проанализировала заявления, поступившие от граждан и организаций, а также информацию, предоставленную в ответ на запросы ведомства. Были обнаружены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами.

«В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров требований статьи 11 Закона о защите конкуренции ФАС России 2 февраля 2021 года организованы внеплановые выездные проверки», — говорится в сообщении службы.

Ранее ФАС раскрыла картель по поддержанию цен на госзакупках горюче-смазочных материалов (ГСМ).

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