Кабмин запретил ввоз в РФ нескольких видов ж/д продукции из Украины

| Бернст Ю.

Российское правительство ввело запрет на ввоз в страну нескольких видов железнодорожной продукции из Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Документом дополняется список товаров, страной происхождения или отправления является Украина, а также товаров, которые перемещаются через территорию Украины.

Теперь в данный перечень вошли оси в собранном или разобранном виде для железнодорожных колес диаметром не менее 710 мм, колесные пары, колеса, заготовки колес аналогичного размера. Запрет также распространяется на рамы железнодорожных грузовых вагонов и надрессорных балок.