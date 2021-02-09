В Кремле опровергли сообщение Reuters о плане помощи россиянам на 500 млрд рублей

| Бернст Ю.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах российских властей выделить 500 млрд руб. перед выборами для «снижения недовольства населения».

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства «Reuters», — сказал представитель Кремля.

Ранее агентство сообщило, что российские власти рассматривают выделение на социальные расходы не менее 500 млрд руб. для решения проблемы недовольства падением уровня жизни в преддверии осенних выборов в Думу.