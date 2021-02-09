«Газпром» прокомментировал сообщения об остановке транзита газа через Литву

После остановки транзита газа через Польшу потребности Калининградской области обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

«В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища», — сказали в компании.

При этом там не назвали причин остановки поставок через Литву.

Ранее оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid сообщил о приостановке транзита в Калининградскую область по просьбе «Газпрома».