В Германии оценили ущерб при отказе от «Северного потока – 2»

Если Германия откажется от строительства газопровода «Северный поток – 2», она столкнется с большими финансовыми потерями, а отношения с Россией крайне ухудшатся. Такое мнение высказал глава германо-российского форума Маттиас Платцек в интервью РИА «Новости».

По его словам, санкции не могут улучшить ситуацию, напротив, в последнее время из-за них в Европе вырос риск военной эскалации, а также ухудшились экономические отношения между странами.

«Поэтому я не верю в выход из «Северного потока – 2». Экономический ущерб будет огромным, политический ущерб невозможно измерить вообще», — сказал Платцек.

Он также добавил, что приостановление строительства газопровода может стать причиной изоляции России, что не в интересах ФРГ.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Накануне, 8 февраля, оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что две нитки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании будут достроены до конца апреля.